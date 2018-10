Sara Affi Fella è stata avvistata da delle fan intenta a fare shopping al Centro Commerciale Campania di Caserta, dove è stata immortalata intenta a pagare da Stradivarius.

Maglioncino rosa pastello, jeans, sneakers ed i suoi classici riccioloni: Sara è apparsa in ottima forma per la prima volta in pubblico dopo la bufera che ha scatenato ad Uomini e Donne.

Sara Affi Fella e quella frase che ha scatenato un nuovo caos

Lontana dai suoi tre fidanzati (che aveva in contemporanea) e dal codice sconto FitVia, Sara Affi Fella è tornata così alla sua vita normale da ventenne napoletana, lontana dai social e dal mondo televisivo. Una vita “normale” dicevo, se non fosse per lo scontrino che a quanto pare avrebbe saldato: 2000 mila euro.

Secondo quanto riportato da Trash Italiano, infatti, l’ex tronista avrebbe speso quella cifra in shopping in una sola giornata. A confessarglielo sarebbe stata una sua fedele lettrice:

“Quando Sara è uscita ha urlato ad alta voce “mamma mia, oggi ho speso 2000 euro…”, noi ci siamo guardati tutti con una faccia schifata”.

Sarà vero?