Sara Affi Fella e Vittorio Parigini sarebbero una coppia: a svelare questo curioso retroscena sono stati vari siti di gossip (da IsaeChia a Il Vicolo Delle News) che hanno romanzato un po’ su quello che i due hanno postato su Instagram.

Vittorio Parigini è un calciatore del Torino e della Nazionale Under 21 e su Instagram poche ore fa ha pubblicato una foto di lui in tenuta azzurra che festeggia un goal e – come didascalia – ha inserito “Only For You S.” con tanto di emoji a cuoricino. Che quella “S” sia la Affi Fella? Ad avvalorare l’ipotesi sarebbe un brano che i due avrebbero messo nelle rispettive storie, ennesima casualità?

Ultimo tassello a questa complicata storia sarebbero i molteplici like che metterebbe Valeria Bigella, grande amica di Sara, alle foto di Vittorio.

Sara e Vittorio sono una coppia?