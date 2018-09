Passano i giorni ed escono sempre nuovi dettagli poco simpatici su Sara Affi Fella. Dopo la redazione di Uomini e Donne, Nicola Panico, gli sponsor e il calciatore Vincenzo Parigini, adesso Sara ha perso la fiducia anche della sua grande amica, Valeria Bigella.

La ragazza ha svelato di aver chiuso ogni rapporto con l’ex tronista ed ha anche aggiunto che la Affi Fella aveva parlato male di lei a Nicola.

“Luigi porello, lei mi faceva pensare che lui era troppo geloso. Invece era tutta una farsa.

Non ho giudicato nessuno, non ho voltato le spalle a nessuno. Purtroppo non ho ricevuto neanche una chiamata. Si è limitata a mandarmi un audio dove si giustificava di cose che a me non interessavano. Mi sono allontanata da questa persona non perché mi è più facile fare così ora, ma per il semplice motivo che ho scoperto che quando stava dentro casa mia, e l’ho trattata come una sorella, lei mi sparlava alle spalle, mi buttava m…a addosso per coprire la sua. Lei sa perfettamente che io sono venuta a conoscenza di queste cose e non ha alzato la cornetta per smentire o per chiarire o per chiedere scusa.

Io e Nicola ci siamo sentiti dopo che è venuta fuori sta cosa e ci siamo confronti e lì ho saputo tante cose. Lui mi aveva bloccato perché lei gli parlava male di me e quindi lui era arrabbiato”.