Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia. A spiegare leggende e tradizioni per accogliere l’inverno è Meteo&Radar, che ha raccolto notizie e cenni storici sul 13 dicembre, conosciuto come il giorno più corto dell’anno. Gli svedesi, spiega, celebrano il solstizio d’inverno proprio in questa giornata, chiamata Luciadagen, con riti davvero interessanti e suggestivi. Dal punto di vista scientifico però la notte più lunga dell’anno è quella del solstizio d’inverno, che cade quest’anno il 22 dicembre. In questa data ha inizio l’inverno astronomico, momento dell’anno in cui il Sole si trova direttamente sopra al Tropico del Capricorno, ovvero alla sua massima distanza al di sotto dell’Equatore celeste. Il Sole sorge quindi nel punto più meridionale dell’orizzonte est e culmina a mezzogiorno alla minima altezza: nel nostro emisfero, questo giorno corrisponde al minimo dell’irradiamento solare.

