Ultimo ha vinto il premio della giuria dei giovani di Sanremo 2019, ma è polemica: il cantante si sarebbe rifiutato di ritirarlo.

Le polemiche di Sanremo 2019 per Ultimo sembrano non aver mai fine. L’ultima puntata della lunga telenovela che lo vede, suo malgrado, protagonista, riguarda il premio della giuria dei giovani.

Di cosa si tratta? In sostanza, di una giuria composta da 180 ragazzi provenienti da tutta l’Italia e riuniti da Radio Immaginaria e Casa Sanremo per votare la loro canzone preferita del Festival. Un riconoscimento che quest’anno è andato a Ultimo e alla sua I tuoi particolari. Ma anche in questo caso il cantante è riuscito a sollevare un polverone… Ecco cosa è successo.

Sanremo 2019: Ultimo vince il premio dei giovani

A far sollevare il nuovo polverone mediatico sul giovane cantautore romano sarebbe stato il suo rifiuto all’invito per ritirare questo nuovo premio. Un ‘no’ che avrebbe particolarmente addolorato i ragazzi della giuria.

Non si sa in realtà se il rifiuto sia stato reale o solo frutto di un misunderstanding. Sta di fatto che un portavoce dei ragazzi si è messo in gioco in prima persona per cercare di convincere Ultimo a fare un passo indietro e rendersi disponibile per un incontro.

L’appello di un giovane fan a Ultimo

Il rappresentante dei ragazzi ha affermato di aver mandato un’email alla Honiro Label, etichetta di Ultimo. In tutta risposta la casa discografica avrebbe suggerito ai ragazzi di spedire il premio al loro indirizzo, e che in cambio avrebbero ricevuto una foto di Ultimo.

Ovviamente, questo ‘contentino’ non è bastato, e il giovane ha deciso di lanciare direttamente un appello all’artista. Se per questioni di tempo Ultimo non può andare da loro, i ragazzi si sono resi disponibili a consegnarglielo di persona anche a Roma. Insomma, questo gruppo di fan farebbe di tutto per incontrare il proprio idolo. Riuscirà l’artista a non deludere le loro aspettative?

