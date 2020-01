Il caso Junior Cally, con la politica che chiede da più parti un intervento per escludere il rapper dalla gara, potrebbe portare ad una svolta dal prossimo anno sul regolamento del festival: l’inserimento di una ‘valutazione etica’ dei testi del repertorio degli artisti in gara e non più del solo brano presentato per l’edizione corrente. Anche di questo si sta discutendo in queste ore in Rai, a quanto apprende l’Adnkronos. Nella consapevolezza che si tratta di un terreno scivoloso, che si presterebbe a mille polemiche e lascerebbe il cast in balia di valutazioni estremamente soggettive, almeno quanto quelle attuali. Oltre a portare ad una ‘cristallizzazione’ degli artisti che a molti apparirebbe ingiusta e contraria alle evoluzioni e ai cambiamenti che spesso contraddistinguono le carriere.

