Una lite raccontata in diretta attraverso il linguaggio dei segni. Questo quanto accaduto ieri sera su RaiPlay – che per la prima volta quest’anno ha tradotto e interpretato le canzoni di Sanremo in Lis – quando Bugo ha abbandonato il palco condiviso con Morgan nel clamore generale. La clip, virale su Twitter, mostra l’iniziale imbarazzo dei tre traduttori colti di sorpresa prima dal cambio di testo operato da Morgan e poi dall’ingresso di Amadeus e Fiorello sul palco per tentare di calmare gli animi. Imbarazzo superato egregiamente dai tre interpreti che hanno quindi continuato tranquillamente il loro prezioso lavoro.

Fonte