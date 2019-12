Sarà Nicola Savino a condurre ‘L’Altro Festival’, il programma che prenderà il posto del ‘Dopo Festival’ nella 70esima edizione del Festival di Sanremo. Lo ha detto questa sera Fiorello in diretta su RaiPlay durante la trasmissione ‘Viva RaiPlay! (in diretta il mercoledì, giovedì e venerdì alle 20,35). L’Altro Festival con Nicola Savino è un’esclusiva di RaiPlay e sarà visibile solo sulla piattaforma digitale della Rai. In studio questa sera con Fiorello ci sono Amadeus e Nicola Savino che è arrivato dentro un scatolone inviato a ‘Viva RaiPlay’. Lo showman aveva promesso nell’appuntamento mattutino ‘Viva Asiago 10!’ che avrebbe dato uno scoop su Sanremo 2020 e così è stato.

