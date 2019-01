C’è da aspettarselo. La polemica, a Sanremo, arriva sempre. Soprattutto quando si tratta dei cachet elargiti agli artisti impegnati al Festival. L’ultimo caso sollevato è quello che riguarda i compensi previsti per Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele, che stando a quanto rivelato dal ‘Corriere della sera’ ammonterebbero rispettivamente 700 mila, 450mila e 350mila euro. Non è una novità, del resto, che i super cachet sollevino aspre critiche. Come nel caso del predecessore di Baglioni, Carlo Conti, colpito da una valanga di polemiche, fino agli insulti social, a causa del suo compenso da 650mila euro per la conduzione del Festival nel 2017. Le cifre, va specificato, sono sempre circolate sulla stampa, perché la Rai, per ragioni di privacy, non ha mai fornito quelle ufficiali.

