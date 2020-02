“E’ una situazione che io definisco di delirio, quando Morgan dice di aver scritto la canzone, lui ci crede davvero. Inutile amplificare situazioni per uno scoop. Io vi dico: aiutalelo“. Valerio Soave, il produttore discografico di Mescal, che produce Bugo, commenta la vicenda che ha portato alla squalifica Bugo e Morgan, commenta così la vicenda: “E’ molto triste per me essere qui oggi, ho prodotto Morgan per 25 anni -dice-. La vita di una persona è molto più importante di tutte le polemiche sull’esclusione di un festival. Morgan è una persona sensibilissima e io gli voglio un sacco di bene”.

Fonte