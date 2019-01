Tutti i vincitori del Premio per il Miglior Testo di Sanremo dal 2013 a oggi.

Tra i tanti premi che rendono il Festival di Sanremo una delle serate più attese della musica italiana, negli anni più recenti se ne sono aggiunti alcuni dall’importanza non discutibile.

Dal 2013, ad esempio, è stato assegnato il Premio per il Miglior Testo, intitolato al grande paroliere Sergio Bardotti. Un riconoscimento che viene assegnato al miglior testo in assoluto, senza distinzione tra Big e Giovani. Particolare da non trascurare. Andiamo a ricordare insieme tutti i vincitori degli anni passati.

FRANCESCO GABBANI

Sanremo: tutti i vincitori del Premio per il Miglior Testo

Nelle sei edizioni del Festival in cui è stato assegnato questo premio, solo in due occasioni a vincere sono stati brani portati da artisti della categoria Big. Un dato interessante, che sottolinea come a volte i grandi della nostra musica badino più all’apparenza che alla sostanza.

Il primo vincitore, nel 2013, fu Il Cile, cantautore toscano che presentò il brano Le parole non servono più. Nel 2014 fu la volta di un grande autore della storia di Sanremo, Cristiano De André, che in quell’anno presentò Invisibili.

Nel 2015 a vincere fu il semi-sconosciuto Kaligola con la sua Oltre il giardino, mentre l’anno dopo toccò a Francesco Gabbani, che fece incetta di premi in quell’edizione grazie ad Amen.

Nel 2017 la seconda interprete dei Grandi a vincere il premio per il Miglior testo fu Fiorella Mannoia con Che sia benedetta. L’anno scorso, invece, la vittoria fu assegnata a Mirkoeilcane e alla sua emozionante Stiamo tutti bene.

Di seguito il video ufficiale del testo premiato lo scorso anno:

Sanremo 2019, Miglior Testo: i favoriti

Non conosciamo ancora i testi delle canzoni che verranno presentate nell’edizione 2019 del Festival di Sanremo che, ricordiamo, non presenta la divisione tra Big e Giovani. Nonostante ciò, è scontato che anche in questa categoria ci siano dei favoriti.

Tra questi uno degli artisti più amati dalla critica, Simone Cristicchi, che di certo avrebbe vinto nel 2007 con Ti regalerò una rosa, se all’epoca fosse già stato creato questo Premio. Ma diverse chance sembra averle anche Motta con la sua Dov’è l’Italia, non fosse altro che il pezzo in questione tratta il delicatissimo e attuale tema dei migranti.

Attenzione anche a Ghemon e a Daniele Silvestri, penne originali e di grande talento, anche se, volendo fare un terzo nome, uno dei vincitori a sorpresa per il testo potrebbe essere il vincitore di Sanremo Giovani Mahmood, che ha già dimostrato di avere non solo un grande talento vocale, ma anche un’ottima mano.