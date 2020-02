Sanremo, Morgan mette all'asta il foglio originale con le modifiche alla canzone di Bugo

Morgan ha messo in vendita su Ebay il foglio utilizzato al Festival di Sanremo con il testo modificato del brano Sincero. Per le ormai celebri correzioni che hanno causato la reazione furibonda di Bugo, spingendolo ad abbandonare il palco dell’Ariston – “Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa” – sono già arrivate oltre 180 offerte e per ora è stata raggiunta la cifra di 3.680 euro.

Per gli appassionati di memorabilia legati al mondo della musica – e del gossip – c’è però ancora tempo, dato che l’asta rimarrà aperta per altri due giorni. È stato lo stesso Morgan a dare l’annuncio, prima durante una trasmissione televisiva e poi tramite la propria pagina Facebook.







Fonte