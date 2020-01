“Ogni canzone è figlia del tempo, e queste sono le mie canzoni. Di quelle degli altri non mi occupo perché è già difficile occuparmi delle mie, figuriamoci anche di quelle degli altri”. Marco Masini ha tagliato corto così sulle polemiche intorno ai brani ‘sessisti’ che stanno accompagnando il conto alla rovescia verso il Festival di Sanremo. Presentando il suo nuovo album in uscita il 7 febbraio, ‘Masini +1, 30th anniversary’, che contiene il brano ‘Il confronto‘ con cui si presenterà sul palco dell’Ariston, l’artista toscano ha risposto a chi gli chiedeva conto del contenuto del brano ‘Bella Stronza’, uscito nel 1995, anche in riferimento alle polemiche sulla partecipazione al festival del rapper Junior Cally, in gara quest’anno al festival con ‘No grazie’ e autore nel 2017 di ‘Strega’, canzone con un testo sboccato e provocatorio.

