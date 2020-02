“Non ho avuto nessun compenso!!!! Basta con ste stronzate……”. Mara Venier sbotta su Instagram per porre fine alle voci relative alla sua presenza a Sanremo. La conduttrice di Domenica In, presente ieri all’Ariston, su Instagram ha pubblicato un post (“Sanremo… mi diverto troppo….”) per riproporre il video che ritrare la sua discesa dalle scale del Festival. Un utente, tra i commenti, ha pubblicato la domanda diretta: “Hai veramente percepito 50mila euro per la tua presenza al Festival?”. Venier, a questo punto, ha replicato senza mezze misure: “Non ho avuto nessun compenso!!!! Basta con ste stronzate…..”.

