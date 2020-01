‘’Stamattina ho parlato con Rita, l’ho chiamata ed è stata felicissima di sentirmi perché tra noi c’è una amicizia bellissima che dura da anni. Le ho fatto le mie congratulazioni e lei ha detto che va a Sanremo con una bellissima canzone e che delle critiche non gliene frega niente anzi, la fanno solo sorridere. Quello che le interessa invece e’ salire sul palco dell’Ariston e presentare il suo brano’’. Cristiano Malgioglio parlando con l’Adnkronos scende in campo al fianco di Rita Pavone dopo le numerose critiche piombate su di lei in seguito all’annuncio dato ieri sera da Amadeus durante la puntata de ‘I soliti Ignoti’ sulla presenza dell’artista tra i big in gara a Sanremo 2020.

