Mahmood ha vinto Sanremo, ma ora si trova ad affrontare un’altra sfida. Deve rispondere a chi lo accusa, via social, di aver preso i voti dei cosiddetti ‘buonisti’. Il giovane è nato nel 1992 a Milano “da madre sarda e padre egiziano”, come lui stesso ha detto, sostenendo di essere un italiano vero, “al 100%”. “Ho fatto la scelta giusta a non aver visto neanche un minuto del #festivaldisanremo. Ho appreso che il 69esimo festival della canzone è stato vinto da un tale Maometto..” twitta Fabrizio Santori, ex di Fratelli d’Italia, ora con Matteo Salvini che non ha nascosto la sua preferenza per Ultimo. Ironico, invece, il tweet di Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana. “Aiutatemi a capire, ma a ‘qualcuno’ – si interroga – la canzone vincitrice del festival di #Sanremo non piace perché magari gli ricorda che deve restituire dei #soldi?”.

