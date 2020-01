“Non dire delle donne che ti affiancheranno che sono molto belle. Dillo una volta sola, perché essere molto belle è una botta di culo dalla nascita e non è una conquista”. E’ uno dei consigli rivolti da Luciana Littizzetto ad Amadeus, direttore artistico del festival di Sanremo. “Ascolta Ama, prima cosa devi dire che quest’anno al centro ci sarà la musica: è una boiata pazzesca ma tutti lo dicono, dillo anche tu che te ne frega…”, dice Littizzetto, ancora convalescente dopo l’infortunio di fine dicembre, leggendo durante il collegamento a ‘Che tempo che fa’ la sua lettera ironica al conduttore della kermesse dell’Ariston. “Seconda cosa sorridi, sorridi molto ma non troppo sennò sembri scemo. E non fidarti di nessuno tranne di Vincenzo Mollica…”.

