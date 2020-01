“Qui non si eliminano Cally!” La scritta campeggia ironica su un cartello nella reception di un noto salone di bellezza della capitale. Accanto l’inequivocabile hashtag #sanremo. “Sono giorni che non si parla di altro, anche tra le clienti. Così abbiamo pensato di scherzarci sù. In effetti, chi fa il nostro mestiere lavora spesso con i podologi e sa che non è facile liberarsi dei calli. Proprio come dei Cally, a quanto pare. Però attenzione, perché i calli sono duri da trattare e ritornano sempre”, spiegano ridendo all’Adnkronos Emma Lombardo e Daniela Lombardi titolari del salone “ED” di via Nemorense. Che ammettono: “Non siamo mai state delle fan del rap. Ma questo dibattito su Sanremo ci fa tanto ridere”.

