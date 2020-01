“Occorre innanzitutto premettere, in linea generale, che tutte le proposte della direzione artistica del Festival di Sanremo, già discusse con la direzione di Rai 1, sono state poi oggetto, come da prassi, di un confronto con i vertici aziendali, con il solo obiettivo di realizzare un grande spettacolo”. Inizia così – a quanto apprende l’Adnkronos – la risposta che la Rai, attraverso la direzione relazioni istituzionali, ha inviato ieri (“sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Rai1”) alla commissione di Vigilanza, in seguito all’interrogazione presentata dagli onorevoli Daniela Santanché e Federico Mollicone di Fdi sulla presenza al festival di Sanremo di Rula Jebreal.

