Mentre infuria la polemica sulle sue produzioni precedenti con immagini violente e sessiste, Junior Cally ha fatto oggi la sua prima prova del brano ‘No grazie’ al Teatro Ariston di Sanremo. La seconda prova con l’orchestra dopo quella avvenuta, subito dopo l’annuncio dei Big in gara, agli studi Rai della ex Dear (ora intitolati a Fabrizio Frizzi). Chi ha assistito alla prova descrive l’artista come tranquillo ma dispiaciuto che il brano presentato a Sanremo (e tra i più apprezzati dai critici al primo ascolto di venerdì scorso) venga praticamente oscurato dalla polemica sulla sua produzione del passato. “Produzione che – fa notare ancora il suo entourage – contiene immagini violente, che caratterizzano tutto un filone del rap a cui appartengono altri artisti italiani e internazionali, da Eminem a Sferaebbasta, a Salmo. Un fenomeno che va considerato al pari di altri prodotti di fiction con linguaggio esplicito e violento. Si tratta appunto di fiction non di realtà”.

