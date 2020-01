“Sabato scorso mi hanno telefonato pregandomi di fare io il passo, di rinunciare spontaneamente. Mi sono rifiutata. Gli ho mandato un messaggio scritto: se volete censurarmi dovete essere voi ad assumervene la responsabilità”. Lo dice in un’intervista a ‘la Repubblica’ la giornalista Rula Jebreal dopo le polemiche sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo. “Evidentemente – aggiunge – qualcuno si è spaventato che venisse offerta una ribalta a italiani nuovi, a persone diverse come me che appartengono a un’Italia inclusiva, tollerante, aperta al mondo, impegnata in missioni di dialogo e di pace”.

