“La scelta di far partecipare chi della violenza ne fa un canto collide con il grido di dolore che ogni giorno proviene dalle donne e dai familiari delle vittime. E una nota stonata che non può esprimersi dal palco della canzone italiana, quello dei fiori che rappresenta una vetrina per il nostro Paese nel mondo”. E il giudizio di Irma Conti, consigliere dell’Ordine degli avvocati di Roma e Cavaliere della Repubblica per la lotta alla violenza sulle donne, riguardo alla partecipazione a Sanremo di Junior Cally, il rapper finito al centro delle polemiche per canzoni del suo repertorio. “La partecipazione e ancora prima la selezione di un artista che ha acquisito fama, contatti e ha innalzato il numero di riproduzioni grazie alla costruzione di un immaginario medioevale, violento e oggettivamente sessista, non è solo inammissibile, è inaccettabile”, sottolinea all’Adnkronos l’avvocato penalista cassazionista.

