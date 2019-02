Ammetto di non conoscere bene Ultimo e la sua carriera (a parte la sua canzone dedicata a Corona e la vittoria a Sanremo Giovani 2018), quindi non mi ero fatto un’idea chiara di questo “ragazzo”.

Mi lasciava perplesso il fatto che qualcuno potesse passare in pochi anni dall’essere fan di Fabrizio Corona a Fabrizio… Moro.

Ieri sera però Niccolò Moriconi mi ha fatto capire qualcosa di lui in pochi secondi.

Il ragazzo è entrato in sala stampa ed ha sbottato contro i giornalisti presenti, usando dei toni davvero maleducati.

Dal pubblico composto da giornalisti si sono sentiti dei fischi e anche qualcuno che ha esagerato, mandando a quel paese Niccolò: “Vaffanc**o str**zetto” “Vai a casa pagliaccio.” “Fuori!”.

Un messaggio per i giornalisti arrabbiati…



E adesso un consiglio a Ultimo…



Ultimo aveva un brano debole, nel senso che nel 2018 ha fatto uscire roba molto più valida, mi sembra chiaro che le giurie si buttassero su Mahmood che ha portato un pezzo MODERNO con i controcazzi. Il Volo aveva già vinto, il podio è pure troppo! Mi sento bene.#Sanremo2019 — Ivan (@_yvanx) 10 febbraio 2019

Ultimo che già si vedeva la vittoria in tasca sta rosicando. La regola base è questa: chi non sa perdere non può vincere #Sanremo2019 pic.twitter.com/rLOWazaSuy — Valentina Osiride (@vale_osiride) 10 febbraio 2019

Posso dire che Ultimo si è un attimo montato la testa o mi mangiate? Già sul palco si è vista la sua reazione, ci credeva un pò troppo con un canzone che, diciamolo, non era da vittoria.#Sanremo2019 pic.twitter.com/As3IMYWxz7 — Vanessa🌻 (@flower_puff_) 10 febbraio 2019

Io non riesco proprio a capire tutto questo odio nei confronti di Mahmood. Ho letto che alcuni gruppi delle fan di Ultimo stanno facendo degli insulti razzisti contro Mahmood. Questa è la maturita delle dodicenni che se la prendono perché non ha vinto il loro idolo #Sanremo2019 — (@gvccixlou) 10 febbraio 2019

La mia unica risposta per i fan rosiconi di Ultimo, che continuano a trovare ogni scusa pur di non accettare la sconfitta: #Sanremo2019 pic.twitter.com/5HFFSqpo9t — Fab (@Buterascuteass) 10 febbraio 2019

Il televoto ha fatto vincere Ultimo e le giurie no. Allora? Ha vinto Mahmood, è nel meccanismo delle votazioni. State sereni e andate a dormire.

Un’altra settimana di festival e facevamo cadere pure il governo.#Sanremo2019 — Andrea (@andreastabene_) 10 febbraio 2019

Diciamola tutta Niccolò…