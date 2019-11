Amadeus ha deciso di fare le cose in grande e per Sanremo Giovani ha messo in piedi una giuria di qualità composta da conduttori che – come svelato da TvZoom – hanno presentato in tutto 20 Festival di Sanremo.

Dietro al tavolo dei giurati siederanno infatti Pippo Baudo (che ha condotto 13 edizioni del Festival di Sanremo), Carlo Conti (a quota 3), Paolo Bonolis (2), Piero Chiambretti (2, di cui una però in coppia con Baudo) e Antonella Clerici (1). Saranno loro a decretare i finalisti che si scontreranno al Festival di Sanremo del prossimo febbraio, durante una serata evento che si terrà su Rai Uno il 19 dicembre condotta da Marco Liorni.

Sanremo, novità su Tiziano Ferro

Novità anche sul fronte di Tiziano Ferro: il cantante ci sarà ma non come co-conduttore al fianco di Amadeus. A rivelarlo è stato il suo manager Fabrizio Giannini.