Mentre i telespettatori di Rai1 aspettavano il verdetto sui tre finalisti di Sanremo 70, poco dopo l’annuncio della chiusura del televoto, è comparsa tra le ultim’ora che scorrono sotto lo schermo di SkyTg24 la notizia ‘Festival di Sanremo, vince Diodato’. Non è chiaro se la ‘fuga in avanti’ sul nome del vincitore, in testa già nella classifica di inizio serata che unificava l’esito delle votazioni delle prime quattro serate del festival, sia stato l’errore di qualcuno che stava preparando i titoli in attesa del verdetto o una fuga di notizie dal festival. Ma, dopo che la notizia è comparsa su Sky, è rapidamente rimbalzata anche sui social. Poco dopo, il canale all news di Sky ha tolto il titolo in attesa del verdetto Rai. E un po’ di suspance è tornata anche sui social.

