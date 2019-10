Fiorello lancia l’appello e Salini lo fa proprio: “#NoMollicaNoParty“. Ieri Rosario Fiorello a corredo di un ritaglio di giornale sul pensionamento di Vincenzo Mollica proprio alla vigilia del prossimo Festival di Sanremo, aveva twittato: “Il 70º @SanremoRai non può cominciare senza il mitico “Balconcino” di @doreciakgulp #VincenzoMollica!!! Si faccia qualcosa. (contratto di consulenza esterna?) #amadeus #dgSalini #MollicaaSanremo! #nomollicanoparty”. Il dg non si è fatto pregare e oggi, con tanto di foto faccia a faccia con Mollica sul balconcino del Teatro Ariston, da dove il giornalista ha condotto le sue dirette dal festival, su twitter si schiera senza esitazioni: “Raccolgo l’hashtag di @Fiorello: #NoMollicaNoParty. Non lasceremo il ‘balconcino’ vuoto, lavori in corso per #MollicaASanremo”. Fabrizio Salini, Ad #Rai #IlBalconcinodiMollica”.

Fonte