Il conduttore del festival di Sanremo Claudio Baglioni contesta il governo sui migranti, il ministro dell’Interno Matteo Salvini risponde con un tweet piccato, il direttore di Raiuno Teresa De Santis minaccia ‘l’epurazione’. L’apocalisse? No, è solo l’ultimo degli innumerevoli episodi in cui il festival dei Fiori si trasforma in palcoscenico politico, dimostrando di essere, da sempre, uno specchio che riflette gli umori del paese sui temi sociali più scottanti. Il più grande evento nazional popolare italiano è tale anche perché non può, neanche volendo, lasciar fuori dal palco ciò che accade nei palazzi e per le strade. Il pubblico si divide, partecipa, contesta, applaude, portando a Sanremo un autentico spaccato del paese.

