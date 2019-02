“Promossi Bertè, Arisa e Cristicchi tra musica, brano e voce. Il resto della gara stonature, urli e palese impreparazione da parte dei rapper. Tra gli ospiti, grande plauso per Bocelli e Giorgia, vere voci della kermesse. Baudo sapeva scoprire i talenti! Dovrebbe tonare in pista”. La pensa così il direttore d’orchestra e compositore Gabriele Ciampi, oramai membro ufficiale della Recording Academy in rappresentanza dell’Italia e giurato della fase finale della 60esima edizione dei Grammy Awards che si terrà domenica prossima. “L’aspetto positivo di questo Festival a mio parere – entra nel dettaglio Ciampi con l’AdnKronos – è che si sta avvicinando sempre più ai Grammy, come dimostra la scelta di far cantare i giovani insieme ai big, dando loro la grande opportunità di mettersi in mostra. Una sperimentazione interessante che purtroppo i giovani non hanno colto a pieno. Troppe stonature, poco o nessuno studio alle spalle, in assenza del quale invece di cantare si parla o si urla. Riassumendo, canzoni e ragazzi non sono all’altezza del palco di quello che è l’Oscar della Musica italiana”.

