“Marco Masini, il tenore pop vincitore di Amici Alberto Urso e un’esplosiva Elettra Lamborghini. Poi al Festival ci saranno Achille Lauro, Anastasio il vincitore di X Factor, la coppia Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani, Giordana Angi da Amici, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Levante, il rapper Junior Cally, Michele Zarrillo, Paolo Jannacci, Piero Pelù alla sua prima volta, i Pinguini Tattici Nucleari, il rapper Rancore, Raphael Gualazzi e Riki, altro ex di Amici”. Così Amadeus, in un’intervista a ‘la Repubblica’, ufficializza il cast del Festival di Sanremo numero 70 in programma dal 4 al 9 febbraio prossimi. I nomi, anticipati ieri dal settimanale ‘Chi’, vengono svelati dal direttore artistico della kermesse con una settimana di anticipo rispetto al previsto. Amadeus infatti, come comunicato nelle scorse settimane, avrebbe dovuto ufficializzarli nella puntata speciale dei ‘Soliti Ignoti’ in onda il giorno dell’Epifania.

