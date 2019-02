Emozione, glamour e anche qualche stecca, dettata dall’emozione o da qualche problema tecnico poi prontamente risolto. Pomeriggio di prove all’Ariston per i 24 artisti che da domani si esibiranno sul palco della 69ma edizione del festival di Sanremo. Tra i più giovani, voce in piena forma e perfetta ‘presenza’ sul pezzo per Mahmood, che con la sua ‘Soldi’ fa battere le mani a tempo persino all’orchestra. Qualche problema di intonazione invece per Irama, che a dispetto del pezzo ‘che spacca’ sulla violenza contro le donne, e pur coadiuvato dal coro gospel Sherrita Duran, nella prima prova ha stonato vistosamente, per poi riprendersi -una volta risolti i problemi tecnici- nella seconda.

Fonte