Ci siamo. Mancano poche ore alla prima serata di Sanremo 2019 che svelerà tutte le 24 canzoni in gara. I cantanti in gara saliranno tutti sul palco, per poi alternarsi in due gruppi da 12 nelle serate di mercoledì e giovedì. I primi ospiti del festival saranno invece Andrea Bocelli (con cui Claudio Baglioni canterà ‘Il mare calmo della sera’, pezzo con cui il tenore esordì e vinse tra i Giovani proprio a Sanremo nel 1994) con il figlio Matteo, Giorgia, Claudio Santamaria e Pierfrancesco Favino. Quest’ultimo sarà protagonista di un momento di spettacolo anche musicale con Virginia Raffaele.

Fonte