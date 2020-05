Festival di Sanremo 2021: conduttore, direttore artistico e tutte le novità sulla prima kermesse musicale dopo la pandemia da Coronavirus.

Il Festival di Sanremo 2021 è a rischio? Questa la domanda che in molti si fanno. Nelle ultime settimane la pandemia da Coronavirus sembra essere sulla via del superamento, ma sono tantissimi gli enigmi che avvolgono il futuro della kermesse della Canzone italiana.

Tra voci di corridoio, dirette Instagram e chiacchierate tra amici, le ipotesi al vaglio sono differenti. Ecco quello che sappiamo ad oggi sul conduttore, il direttore artistico e sulla prima grande manifestazione post Covid-19.

Sanremo 2021 è a rischio?

Al momento non c’è alcuna certezza. Alcune settimane fa il proprietario dell’Ariston aveva paventato la possibilità di uno slittamento, scongiurando però, salvo cataclismi, la cancellazione della 71esima edizione.

Ma la situazione è ad oggi obiettivamente difficile. Se dovessero infatti essere necessarie misure di distanziamento sociale, non è detto che la kermesse possa svolgersi, almeno all’interno della location storica. C’è addirittura chi si spinge a ipotizzare un Sanremo fuori Sanremo, con un cambio di città alla ricerca di un luogo più adatto all’emergenza.

Un’ipotesi che risulta però molto difficile da digerire, e che troverebbe di certo la resistenza di molti personaggi della politica e non solo.

La situazione è dunque più nebulosa che mai… Eppure già iniziano a circolare i nomi dei possibili protagonisti.



Amadeus

Sanremo 2021: conduttore e direttore artistico

Intanto però, già nelle scorse settimane di lockdown, Fiorello e Amadeus hanno fatto intendere di essere disponibili a imbarcarsi in una nuova avventura.

Manca l’ufficialità, ma Sanremo 2021, se dovesse farsi, dovrebbe vedere ancora nel ruolo di conduttore e direttore artistico il presentatore nativo di Ravenna, con Fiorello a fare da spalla, o meglio da co-conduttore.

E se proprio Rosario nelle scorse settimane aveva fatto alcuni nomi su possibili ospiti o concorrenti in gara, c’è già un nome che, secondo i bookmaker, potrebbe essere in pole per il ruolo di conduttrice in rosa: stiamo parlando di Chiara Ferragni, già accostata in passato più volte al Festival, senza mai riuscire ad arrivarci. Sarà il 2021 l’anno buono?

Di seguito Fai rumore, la canzone che ha vinto Sanremo 2020: