Quando Amadeus la scorsa settimana chiamò Albano e Romina Power per un colloquio per il prossimo Festival di Sanremo il cantante – intervistato da Un Giorno Da Pecora – escluse l’ipotesi gara e parlò di ipotetica ospitata.

“Se andrò a Sanremo? Non ho ancora deciso, domani (era il 6 novembre, ndr) ho un appuntamento con Amadeus per vedere di che si tratta, io non vorrei più andare in gara, mi piacerebbe fare l’ospite d’onore, o da solo o con Romina. Mi hanno chiamato, e mi fa molto piacere che lo abbiano fatto. Onestamente hanno chiamato Al Bano e Romina Power. Io vado ‘in rappresentanza’ e poi riferirò a Romina di che si tratta“.

“Io avevo proposto (per Sanremo, ndr) AlBano, con Romina Power e Loredana Lecciso. Ma la three voices non è contemplata. No, non ci starei neanche io. Ognuno fa il suo mestiere. Tutte e due sono madri dei miei figli. E io rispetto questa realtà senza stare lì a creare un derby in casa, un Milan Inter. E grazie a Dio tutto funziona bene”.

Oggi, fra le pagine de Il Giornale, Albano ha parlato di quell’incontro:

“Io in gara. Di nuovo. Mi stanno sensibilizzando ma ancora non ho deciso nulla. Ancora non ho deciso niente, quello che è certo è che Romina non ne vuole sapere di Sanremo, lei odia andare in gara al Festival“.

Il primo Big voluto da Amadeus è quindi Albano, che tuttavia non ha ancora deciso se accettare, anche se – sempre fra le pagine de Il Giornale – ha svelato che in caso affermativo avrebbe intenzione di presentare alla giuria un paio di brani, uno scritto dall’autore di Champagne di Peppino Di Capri ed uno scritto da…Cristiano Malgioglio.

L’ultima volta di Albano in gara al Festival di Sanremo è stata due anni fa con il brano Di rose e di Spine.