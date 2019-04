Il Festival di Sanremo di quest’anno è terminato solo da due mesi e nonostante non abbiamo ancora finito di commentare il trash fra Ultimo e Mahmood, il settimanale Chi di Alfonso Signorini ha già parlato della prossima edizione.

Secondo quanto si apprende dal magazine, alla conduzione non tornerà Claudio Baglioni per il chiacchierato Baglioni Tris e neanche Carlo Conti, bensì Amadeus. Al conduttore di I Soliti Ignoti mancherebbe solo la firma finale.

“Mancano solo le firme e Amadeus potrà annunciare la realizzazione del suo grande desiderio: condurre Sanremo. E, al contrario di quanto circolate nelle ultime settimane, non lo farà in coppia con Carlo Conti (che per sua scelta non sarà nemmeno direttore artistico). Amadeus correrà da solo sul palco dell’Ariston. Ora è aperta la caccia al direttore artistico. Due i nomi in pole position: un artista famoso nel mondo e il ritorno di un vecchio leone della kermesse. Sfuma così definitivamente il Baglioni tris”.