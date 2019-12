Niente Sanremo 2020 per Noemi: la cantante dai capelli rossi non ha presentato un brano per partecipare al Festival.

Noemi non andrà a Sanremo. Di questi tempi nel 2018 già si conoscevano i nomi dei concorrenti del Festival di Sanremo. In questo 2019, Amadeus ha scelto di mantenere la suspence fino al 6 gennaio, nonostante la lista dei 22 Big a suo dire sia ormai chiusa.

E così, per conoscere qualche anticipazione su chi effettivamente salirà sul palco dell’Ariston, non resta che affidarci alle confessioni dei diretti interessanti. Ha rotto il ghiaccio il giovane Matteo Bocelli alcune settimane fa, ha proseguito Irama sul finire di dicembre. E ora è arrivata anche l’autoesclusione di Noemi, da molti data come certa partecipante.

Sanremo 2020: Noemi non ci sarà

Ha scelto Twitter la cantante dai capelli rossi per smarcarsi dalle voci che la vedevano come sicura protagonista della 70esima edizione del Festival: “Quest’anno non ho presentato un pezzo per le selezioni del Festival di Sanremo. È un’esperienza meravigliosa che ha fatto parte del mio percorso e magari farà parte del futuro, chissà…! Per ora in bocca al lupo ad Amadeus e a tutti gli artisti che parteciperanno“.

La sua candidatura era stata avallata anche da una lista pubblicata da Il Messaggero, che si era spinto anche a parlare di una candidatura con un brano scritto da Fabrizio Moro.



Noemi

Sanremo 2020: il cast

Dunque non ci dovrebbe essere Noemi al Festival, così come Matteo Bocelli e Irama. A quanto pare sarebbero però rimasti fuori anche Riki, Michele Bravi, Paolo Vallesi e Rocco Hunt.

Amadeus ha ultimamente dichiarato che le sue scelte sono state in continuità con la strada percorsa da Baglioni. “Ha aperto alla musica dei giovani, non si poteva tornare indietro“, ha dichiarato il direttore artistico. Così, tra i possibili concorrenti spuntano nomi molto apprezzati dal pubblico più giovane, come Anastasio, Giordana Angi, Fred De Palma, Achille Lauro, i Pinguini Tattici Nucleari e Alberto Urso.

Ma non mancano anche Big apprezzati anche da un pubblico più adulto, come Giusy Ferreri, Irene Grandi, Raphael Gualazzi, Paolo Jannacci, Marco Masini e Piero Pelù. Non resta che attendere qualche giorno per saperne di più.

