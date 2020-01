Sanremo 2020: la scenografia di Gaetano Castelli è stata svelata ufficialmente dalla Rai.

Tutto è quasi pronto per il Festival di Sanremo 2020. Il 27 gennaio è stata svelata, sul sito della Rai e sugli account social ufficiali, la scenografia della 70esima edizione della kermesse.

Si tratta di un allestimento che porta la firma ancora una volta di Gaetano Castelli (già in passato chiamato a ‘disegnare’ il palco, mentre lo scorso anno era toccato a Francesca Montinaro) Ecco le prime immagini e tutti i dettagli su questo progetto futuristico che guarda a Broadway.

La scenografia di Sanremo 2020

Al centro dell’allestimento il palco, che verrà disegnato e animato da immagini e linee curve per garantire profondità di spazio. Il tutto con uno stile che guarda al passato, omaggiando la storia della kermesse, me anche alle scenografie di Broadway.

Insomma, sarà un viaggio tra passato, presente e futuro, con l’orchestra che si accomoderà ai lati del palco, lasciando al centro una scalinata presente ma ridotta. Ecco le prime immagini:

Gaetano Castelli presenta la scenografia di Sanremo 2020

Il curatore di questo allestimento, Gaetano Castelli, che è già al 18esimo palco disegnato per il Festival, ha dichiarato: “La mia scelta è stata quella di eliminare completamente le automazioni, sostituendole con elementi scenografici volumetrici progettati in modo da dilatare lo spazio scenico e acquisire la maggiore profondità possibile. E in questo spazio faccio ‘danzare’ la luce“.

Non sarà una scenografia statica, ma molto dinamica. I principali, i fondali e anche le quinte conterranno infatti degli apparati video e sceno-lumenosi integrati con le luci del direttore della fotografia. In questo modo ci sarà senmpre una sensazione di movimento e tanta personalizzazione per ogni artista che metterà piede sul palco dell’Ariston.

Un risultato che garantirà al Festival unicità nella propria diversità, e che consentirà di godere di uno spettacolo dall’impatto eccezionale.



