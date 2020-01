Al Festival di Sanremo a febbraio debutterà il rapper Junior Cally e questo non è molto piaciuto alla cantante Lisa che su Instagram si è scagliato contro di lui citando alcune sue vecchie canzoni.

“Mi chiedo: Amadeus è a favore delle donne? Grazie a lui su quel palco ci sarà chi canta ‘Stupro Mia Nonna Dentro Un Bosco’ e ‘Queste Putta*e Con Le Lelly Kelly Non Sanno Che Fottono Con Junior Cally’! (Brano Regola 1). A proposito, che io sappia le Lelly Kelly sono per BAMBINE! CHE ORRORE! Per non parlare di tanti altri brani dove si parla di donne come trofeo, violenza di genere a prescindere dall’età.. di bullismo etc. (Esempio brano Strega)”.