Amadeus ha deciso di fare le cose in grande per il Festival di Sanremo 2020 e dopo aver aperto le porte alle star internazionali (Lady Gaga sarebbe la candidata ideale per il suo debutto all’Ariston), ha chiamato a rapporto anche Mika, Tiziano Ferro, Jovanotti e Fiorello. I primi tre saranno ospiti, l’altro si occuperà su RaiPlay di quel che sarà il DopoFestival.

Fra gli ospiti d’onore potrebbe sbarcare anche Emma Marrone – come rivelato da Blogo – che tornerebbe all’Ariston per la sua quarta volta dopo il 2011 (medaglia d’argento con i Modà), il 2012 (medaglia d’oro) ed il 2015 (co-conduttrice insieme ad Arisa).

Da Elettra Lamborghini a Dionne Warwick – i nomi del cast

Il quotidiano Il Messaggero oggi ha fornito una lunga lista di nomi che (potrebbero) essere nel cast dei big in gara. Ecco la lista: