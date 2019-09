Al Festival di Sanremo 2020 ci sarà Amadeus che sarà il conduttore ed il direttore artistico, ci sarà Fiorello (che interverrà in una puntata), ci saranno di nuovo i Giovani in gara durante la kermesse (escludendo così un possibile Mahmood 2.0), ci saranno gli ospiti internazionali e ci sarà – forse – anche Chiara Ferragni.

Secondo quanto riportato da Novella 2000, infatti, Chiara Ferragni sarebbe in trattative con la Rai per presenziare in qualità di co-conduttrice / valletta al fianco di Amadeus durante la prossima edizione del Festival di Sanremo.

Il suo nome (come quello di Fedez) uscirono in merito al Festival di Sanremo anche l’anno scorso, quando il settimanale Chi svelò che erano in trattative per partecipare come super ospiti al Festival di Claudio Baglioni.

“In queste ore contatti intensi per il rapper Fedez, che potrebbe essere a sua volta superospite come cantante e farsi accompagnare dalla moglie Chiara Ferragni, che, al contrario di quanto detto, non presenterà la kermesse al fianco di Claudio Baglioni, ma potrebbe essere lo stesso al Teatro Ariston.”

Sarà la volta buona?