Il Festival di Sanremo 2020 sta prendendo forma ed in attesa di scoprire chi saranno i big in gara, nella puntata di ieri sera di Viva RaiPlay, Amadeus – ospite da Fiorello – ha annunciato in esclusiva il conduttore del Dopo Festival (che quest’anno si chiamerà L’Altro Festival): Nicola Savino.

L’Altro Festival di Nicola Savino non sarà come un Dopo Festival qualsiasi, ma andrà in onda in esclusiva solo su RaiPlay ed avrà uno spirito in stile radio con i vari ospiti che vanno e vengono.

Nicola Savino per accettare la conduzione de L’Altro Festival ha dovuto chiedere un permesso a Mediaset, dato che al momento è al timone de Le Iene su Italia 1.

“Per essere qui ho dovuto chiedere il permesso a Mediaset, sono un conflitto d’interesse vivente”

Sfumata quindi l’ipotesi Fiorello alla conduzione: lui si limiterà ad essere uno dei tanti ospiti d’onore insieme a Jovanotti e Tiziano Ferro.