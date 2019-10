Sanremo 2020, Amadeus sceglierà i Big: il direttore artistico ha negato la notizia della scelta condivisa con la commissione artistica.

Niente commissione artistica. Sarà Amadeus a scegliere quali saranno i Big in gara al Festival di Sanremo 2020, la 70esima edizione della kermesse. Lo ha chiarito lo stesso direttore artistico e presentatore, dando una precisazione su una notizia diffusa pochi giorni fa e riguardante la nuova commissione artistica.

Perché una commissione c’è, ed è composta dall’ex direttore del festival Gianmarco Mazzi, dal vicedirettore di Rai Uno Claudio Fasulo, dall’autore televisivo Massimo Martelli e dal direttore d’orchestra Leonardo De Amicis. Ma questa non avrà alcun peso sulla scelta dei Big.

Sanremo 2020: Amadeus sceglierà i Big

Per chiarire la questione Amadeus ha utilizzato una nota diffusa dall’agenzia di stampa Adnkronos: “Devo chiarire un malinteso. La commissione musicale che presiedo e che è composta, oltre che da me, da Gianmarco Mazzi, Claudio Fasulo, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis, è al lavoro sui Giovani e terminerà il suo lavoro con i Giovani. Sui Big, da direttore artistico e musicale del festival, mi riservo io la scelta di inviare gli inviti agli artisti“.

Ricordiamo che l’annuncio dei Big verrà fatto solo il 6 gennaio, e non più a dicembre come negli scorsi anni.



Amadeus

Le novità di Sanremo

Per ora il Festival di Amadeus non è proprio quello delle novità. La kermesse infatti sta facendo parlare di sé per il reintegro delle Nuove Proposte nelle giornate del Festival, come accadeva negli ultimi anni fino al 2019.

La novità più grande è la presenza del vincitore di Sanremo Young, competizione nata nel 2019 e dedica ai talenti giovanissimi. Per il resto di rivoluzionario al momento abbiamo ben poco, e al Festival non manca poi molto. Non resta che attendere fiduciosi le prossime settimane per capire cosa ci si potrà aspettare da questa edizione della kermesse canora più importante d’Italia.

Di seguito il video di Soldi, la canzone vincitrice del 69esimo Festival di Sanremo: