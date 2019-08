Amadeus sarà il conduttore della settantesima edizione del Festival di Sanremo e intervistato da TvBlog ha confermato la presenza sul palco di Fiorello, suo grande amico.

“Ho detto a suo tempo a Fiorello: se faccio una volta nella vita Sanremo non puoi dirmi di no (ride, ndr). Lui per me è come se fosse un fratello. Io so che lui ci sarà e sarà libero di esserci come e quanto vuole. La sua imprevedibilità è la sua forza, è stato molto carino con me, mi ha mandato subito un messaggio dopo la mia nomina”.

Fiorello, presumibilmente, sarà solo uno dei tanti ospiti della kermesse canora che sarà co-condotta presumibilmente da un’altra conduttrice Rai, come svelato dal settimanale Diva & Donna:

“All’Ariston, assicurano in tanti, nel 2020 sarà finalmente la volta di Amadeus, ma è ancora aperta la corsa per chi dovrà affiancare il conduttore: con Lorella sono ben quotate anche Diletta Leotta e Caterina Balivo.

In Viale Mazzini però c’è chi scommette che sarà Lorella Cuccarini la perfetta primadonna per il prossimo Festival di Sanremo.”

Sanremo 2020, chi saranno i cantanti in gara?

Sempre fra le pagine di TvBlog, Amadeus ha parlato dei cantanti in gara non escludendo la possibilità di vedere qualche volto ammirato nelle prime due edizioni di Ora O Mai Più.

“Ascolterò le canzoni e poi magari ci saranno dei cantanti che hanno partecipato ad Ora o mai Più che presenteranno dei brani e che poi faranno parte del cast di Sanremo 2020. Me lo auguro che ci siano dei pezzi forti, perché sarebbe bello che qualcuno – proprio nello spirito del format di Ora o mai Più – potesse essere fra i protagonisti del Festival. Il programma tornerà, però per ora non l’ho ancora affrontato con Teresa (la direttrice di Rai Uno, ndr). So che la direttrice l’ha confermato, ma onestamente per ora non ne abbiamo ancora parlato, per ora ci siamo fermati a Sanremo. Non saprei dirti ora quando ci sarà, e cioè se sarà a febbraio, marzo, aprile o maggio”.

Amadeus conduttore, Fiorello ospite, volti di Ora O Mai Più in gara.

Già amo questa edizione.