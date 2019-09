Ieri Fiorello in diretta su Radio 2 ha chiamato l’amico e collega Amadeus. Rosario ha chiesto qualche anticipazione su Sanremo 2020, l’ospite o almeno qualche dettaglio sul look.

Il conduttore ha risposto chiedendo se fosse meglio invitare Madonna o Lady Gaga.

“Che posso dirvi? Ci sarà… ancora non c’è nulla di certo. Non c’è ancora niente di certo. Secondo te è meglio invitare Madonna o Lady Gaga a Sanremo?”.

Fiorello ha detto che preferirebbe vedere la Germanotta sul palco dell’Ariston, visto che la Ciccone c’è già stata.

“Devo dirti la mia? Ragazzi io voto per Lady Gaga. Lady Gaga è un’attrice fantastica, cantante stupenda, musicista straordinaria. Madonna, per carità di Dio. Madonna però ha fatto il suo tempo. Nulla da dirle, ma c’è già stata a Sanremo Madonna. Se non sbaglio fu cacciata via da Raimondo Vianello.”