Nel cast della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo c’è un grande fan di Fabrizio Corona e nessuno lo sapeva: sto parlando di Ultimo, il cantante romano che quest’anno è in gara con il brano I Tuoi Particolari.

A raccontare il curioso aneddoto fra Fabrizio Corona ed Ultimo è stato l’ex re dei paparazzi fra le pagine della sua autobiografia, Non Mi Avete Fatto Niente, dove ha raccontato di aver conosciuto il cantante anni prima che diventasse famoso, quando incideva i singoli con il suo vero nome Niccolò Moriconi.

“In carcere ho sempre lavorato […] tra le tante proposte mi arriva quella di un tale che fa musica. […] Mi scrivono che è un ragazzo romano, che è il nuovo Tiziano Ferro, che è un mio fan e che vorrebbe fare una canzone su di me. […] Vogliono solo il mio ok per usare il mio nome e cognome, la mia immagina, insomma mi chiedono di dare il consenso […] la mia risposta? ‘voglio 10 mila euro’, insomma, non me ne fregava un ca**o”.