Fra due giorni tornerà il Festival di Sanremo ed oggi Mara Venier ha celebrato la kermesse canora durante il suo talk a Domenica In, ricordando vecchi vincitori, vecchi gossip ed anche le donne del Festival. Tutte. Tranne una: Simona Ventura.

Super Simo ha infatti presentato Sanremo nel 2004 e nonostante sia stata una delle quattro donne ad averlo condotto (le altre tre sono state Loretta Goggi nel 1986, Raffaella Carrà nel 2001 e Antonella Clerici nel 2010), il suo nome non è mai stato citato.

Una svista passata inosservata agli ospiti di Mara, ma che su Twitter è stata aspramente criticata, soprattutto dai fan della Ventura che rivendicano l’edizione del 2004, vinta da Marco Masini.

Come mai il nome di Simona Ventura non è stato fatto? Vecchi rancori? Antipatie? O semplicemente è stato tagliato per una questione di tempistiche televisive?



#Sanremo2019 2004

Cara @Simo_Ventura il pubblico che ti ama non dimentica che sei stata una delle 4 che ha condotto il Festival da sola, l’importante è questo. Il livore di altre conduttrici lasciano il tempo che trovano #domenicain pic.twitter.com/U3AlfDgokX — Carlotta Natali (@NataliCarlotta) 3 febbraio 2019

Nel dubbioquest’anno sarà una delle ospiti d’onore di Claudio Baglioni.