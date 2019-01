Il Festival della canzone italiana di Sanremo 2019 è alle porte ed in attesa di ascoltare i brani che daranno il via alla gara dichiaro la libreria delle cattiverie ufficialmente aperta perché leggere è fondamentale!



Insomma, sto parlando di gossip e frecciatine, per i non esperti del linguaggio RuPauliano.

A scendere in campo è stato uno dei vincitori di Sanremo Giovani, Mahmood, già visto in tempi non sospetti ad X Factor. Il giovane milanese (nato da madre italiana e padre egiziano), è stato recentemente intervistato da Vanity Fair dove ha parlato di omosessualità, facendo un passo indietro sul suo presunto coming out.

“No, non ho fatto coming out. Ho solo rilasciato un’intervista a un sito gay oriented. Tutto qui […] Gay, etero, penso che non ci debbano essere più distinzioni di questo tipo”.

Mahmood, durante l’intervista, è stato invitato a riflettere su come il coming out di un vip sia in grado di aiutare i giovani omosessuali, ma su questo il cantante non si è trovato totalmente d’accordo e nello spiegare il proprio punto di vista ha tirato anche una bella frecciatina a Marco Carta.

“Penso che sia sbagliato, in un certo senso, parlare di queste cose. Dichiarare ‘sono gay’ non porta da nessuna parte, se non a far parlare di sé. Andare in TV da Barbara d’Urso a raccontarlo mi sembra imbarazzante. Così si torna indietro di 50 anni”.

Ovviamente Mahmood non ha fatto nessun nome, ma a parte Marco Carta nessuno è mai andato da Barbara d’Urso a fare coming out in diretta TV, quindi beh… the shade, the shade of it all!



“Apprezzo molto gli artisti che hanno avuto il coraggio di dichiararsi in pubblico, ma non giudico minimamente chi ancora non ha avuto la forza. Penso ognuno debba dichiararsi quando meglio crede. Quando pensa che sia il momento più opportuno. Come tutti”.

Nel 2016, intervistato da Gay.it, aveva dichiarato in merito al coming out dei personaggi pubblici: