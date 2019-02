Le anticipazioni sulla finale di Sanremo 2019: gli ospiti e la scaletta.

Ci siamo. Il Festival di Sanremo 2019 è giunto alla sua serata conclusiva. Oggi si conoscerà il vincitore della seconda (e forse ultima) edizione della kermesse ‘dirottata’, come piace dire a lui, da Claudio Baglioni.

Chi sarà l’erede di Ermal Meta e Fabrizio Moro? Lo scopriremo tra poche ore. Ecco intanto alcune anticipazioni su quello che accadrà questa sera sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2019, le anticipazioni sulla finale: gli ospiti

Dopo la scorpacciata di grandi ospiti delle scorse serate, compreso Ligabue per l’omaggio a Francesco Guccini e tutti i cantanti che hanno partecipato ai duetti ieri sera, durante la finale ci sarà spazio per due grandi nomi della nostra musica. Il resto della serata sarà infatti dedicata esclusivamente alle canzoni in gara.

Il Big più atteso è senza ombra di dubbio Eros Ramazzotti, che tornerà sul palco dell’Ariston che tante soddisfazioni gli ha regalato, e non lo farà da solo. Con lui ci sarà l’hitmaker portoricano Luis Fonsi. I due presenteranno l’ultimo singolo, Per le strade una canzone.

L’altro super ospite è una delle cantautrici più importanti della nostra musica negli anni Duemila: Elisa. La vincitrice di Sanremo 2001 con la stupenda Luce (tramonti a nord est) canterà con tutta probabilità il brano lanciato poche settimane fa, Anche fragile.

Sanremo 2019, le anticipazioni sulla finale: la scaletta

La serata finale, come detto, sarà quasi del tutto incentrata sulle canzoni in gara. Prima del verdetto conclusivo, i 24 artisti avranno infatti la possibilità di far cambiare in extremis il giudizio alle giurie chiamate a giudicare.

La scaletta è ancora top secret, ma di certo non mancheranno le emozioni. Dopo gli errori, tecnici e non, delle serate precedenti, stavolta gli artisti non potranno sbagliare nulla. Le proiezioni danno come favoriti su tutti Ultimo, Loredana Bertè, Daniele Silvestri e Simone Cristicchi. Ma attenzione ai possibili outsider, specialmente agli amatissimi ‘tenorini’ de Il Volo.