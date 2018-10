Il direttore artistico Claudio Baglioni ha svelato i nomi dei primi ospiti del Festival di Sanremo 2019: ecco chi sono.

Inizia a delinearsi il nuovo Festival di Sanremo di Claudio Baglioni. Dopo aver ufficializzato i nomi dei conduttori dell’edizione 2019 di Sanremo Giovani, ovvero Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, che avranno la responsabilità della prima edizione del nuovo format dedicato agli emergenti, il direttore artistico ha svelato anche i primi ospiti di Sanremo 2019. Scopriamo insieme chi sono.

Sanremo 2019, gli ospiti italiani: Mengoni e Ramazzotti

I primi nomi degli ospiti di Sanremo 2019 confermati sarebbero quelli di Marco Mengoni ed Eros Ramazzotti. I due cantanti, che in questi mesi sono alle prese con l’uscita dei rispettivi album, avrebbero già accettato di partecipare alla kermesse. Per Mengoni si tratta di un ritorno a sei anni di distanza dal trionfo al Festival del 2013. Ramazzotti torna invece come ospite a distanza di tre anni.

Tra gli altri italiani ancora non trovano conferme invece le voci che vorrebbero la partecipazione anche di Fedez e di Chiara Ferragni. I Ferragnez sarebbero infatti in trattative con gli organizzatori, ma mancherebbe l’accordo definitivo. Per il rapper milanese si tratterebbe della prima volta sul palco dell’Ariston, nell’anno del ritorno sulle scene con un nuovo album da solista, al termine della collaborazione con J-Ax.

Sanremo 2019, gli ospiti internazionali

Ancora massimo riserbo invece sui nomi degli ospiti internazionali. Le ipotesi si sprecano, e riguardano per la gran parte grandi personaggi della musica contemporanea più che dello spettacolo. Per il momento il toto-nomi non ha però portato a nessuna conferma. Aspettiamo nelle prossime settimane nuove indiscrezioni.

Il Festival di Sanremo 2019, sessantanovesima edizione, si svolgerà dal 5 febbraio al 9 febbraio 2019, salvo slittamenti (ancora non confermati) dovuti al tour in cui è impegnato il direttore artistico Claudio Baglioni. L’attesa è già alle stelle: chi saranno gli altri ospiti e i big in gara?

In attesa della conferma degli altri ospiti, ci ascoltiamo la nuova canzone di uno di quelli già annunciati, Eros Ramazzotti: