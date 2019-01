Anche quest’anno Il Corriere della Sera ha fatto i conti in tasca ai presentatori di Sanremo.

Stando a quello che si legge nel pezzo firmato da Renato Franco, Claudio Baglioni porterà a casa 700.000€ , Virginia Raffaele 350.000 e Claudio Bisio 400.000. Cifre che secondo il Corriere sono in linea con il mercato televisivo.

“I corridoi della Rai raccontano che per Baglioni sarebbe pronto un compenso da 700 mila euro e che la sua situazione sarebbe ormai definita a differenza di quella di Claudio Bisio e Virginia Raffaele. I due comici avrebbero già firmato un precontratto — in sostanza un vincolo di impegno e partecipazione allo show — per una cifra di 450 mila euro (lui) e 350 mila (lei). Numeri in linea con il mercato televisivo (se no vanno tutti a Mediaset)”.

Dopo l’articolo del Corriere, la Rai ha fatto sapere che il compenso di Baglioni è identico a quello del 2018, pari a 585.000€.

Cifre enormi per noi comuni mortali, ma ridimensionate rispetto al passato.



I cachet di Sanremo 2018.

Secondo il Corriere Claudio Baglioni porterà a casa 580.000 €, Michelle Hunziker 400.000 (nel 2007 prese 1 milione) e Pierfrancesco Favino 300.000.Il budget totale del Festival è di 16,5 milioni, soldi che verranno usati (oltre che per i cachet) per la scenografia, le luci, la regia, l’orchestra e la sicurezza.

Sanremo 2019, i 24 big in gara

1) Paola Turci – L’ultimo ostacolo

2) Simone Cristicchi – Abbi cura di me

3) Zen Circus – L’Amore è una dittatura

4) Anna Tatangelo – Le nostre anime di notte

5) Loredana Bertè – Cosa ti aspetti da me

6) Irama – La ragazza col cuore di latta

7) Ultimo – I tuoi particolari

8) Nek – Mi farò trovare pronto

9) Motta – Dov’è l’Italia

10 Il Volo – Musica che resta

11) Ghemon – Rose e viola

12) Einar – Centomila volte

13) Federica Carta e Shade – Senza farlo apposta

14) Patty Pravo e Briga – Un po’ come la vita

15) Negrita – I ragazzi stanno bene

16) Achille Lauro – Rolls royce

17) Arisa – Mi sento bene

18) Daniele Silvestri – Argento vivo

19) Ex Otago – Solo una canzone

20) Francesco Renga – Aspetto che torni

21) Boombadash – Per un milione

22) Enrico Nigiotti – Nonno Hollywood

23) Nino d’Angelo e Livio Cori – Un’altra luce

24) Mahmood – Gioventù bruciata