Manca meno di un mese al ritorno del Festival di Sanremo 2019 (che debutterà su Rai Uno il prossimo 5 febbraio con Claudio Baglioni) e da domani, martedì 8 gennaio, sarà possibile acquistare gli abbonamenti per assistere alle cinque serate della kermesse canora.

Gli abbonamenti di platea e galleria per le cinque serate del Festival di Sanremo saranno nominativi e sarà possibile acquistarne massimo due a persona, indicando ovviamente i dati di entrambi i possessori: al Teatro Ariston saranno ammessi infatti esclusivamente i titolari degli abbonamenti con relativo documento d’identità.

Per procedere alla richiesta di prenotazione occorrerà semplicemente collegarsi online al sito ufficiale dell’Ariston e “mettersi in coda”: l’invio della richiesta non assicura, infatti, l’acquisto degli abbonamenti in quanto la prenotazione stessa è soggetta a conferma che, nel caso, sarà comunicata nella giornata di lunedì 14 gennaio.

I prezzi degli abbonamenti sono i seguenti: abbonamento cinque serate in platea a 1.290 euro; abbonamento cinque serate in galleria a 672 euro.

Chi invece non è interessato ad un abbonamento ma vuole partecipare solo ad una singola serata deve aspettare i giorni precedenti al Festival di Sanremo, quando saranno messi in vendita i biglietti. Al momento non sono state comunicate le date della messa in vendita, né i costi dei biglietti, che dovrebbero essere i seguenti, come riportato da Davide Maggio: per una delle prime quattro serate, 180 euro il prezzo del biglietto in platea e 100 euro in galleria; per la finale, 660 euro il prezzo del biglietto in platea e 320 euro in galleria.

Sanremo 2019, i 24 big in gara

1) Paola Turci – L’ultimo ostacolo

2) Simone Cristicchi – Abbi cura di me

3) Zen Circus – L’Amore è una dittatura

4) Anna Tatangelo – Le nostre anime di notte

5) Loredana Bertè – Cosa ti aspetti da me

6) Irama – La ragazza col cuore di latta

7) Ultimo – I tuoi particolari

8) Nek – Mi farò trovare pronto

9) Motta – Dov’è l’Italia

10 Il Volo – Musica che resta

11) Ghemon – Rose e viola

12) Einar – Centomila volte

13) Federica Carta e Shade – Senza farlo apposta

14) Patty Pravo e Briga – Un po’ come la vita

15) Negrita – I ragazzi stanno bene

16) Achille Lauro – Rolls royce

17) Arisa – Mi sento bene

18) Daniele Silvestri – Argento vivo

19) Ex Otago – Solo una canzone

20) Francesco Renga – Aspetto che torni

21) Boombadash – Per un milione

22) Enrico Nigiotti – Nonno Hollywood

23) Nino d’Angelo e Livio Cori – Un’altra luce

24) Mahmood – Gioventù bruciata